بوتين يشيد بدور المملكة في ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أمس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفاعل في مجموعة (أوبك +) وإسهامه المشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وقال بوتين خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب «تتعاون روسيا والمملكة بشكل فاعل في مجموعة (أوبك +)، مما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ونحن ممتنون جدا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد». وأضاف الرئيس الروسي «علاقات روسيا مع المملكة، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت أخيرا طابعا واسعا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الرياض في أكتوبر 2019 «. وأضاف الرئيس الروسي «علاقات روسيا مع المملكة، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت أخيرا طابعا واسعا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الرياض في أكتوبر 2019 «.

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