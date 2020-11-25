السعودية | جمارك‬⁩ السعودية تحبط تهريب ذهب بمطار الرياض

شكرا لقرائتكم جمارك السعودية تحبط تهريب ذهب بمطار الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبطت الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 غرام من الذهب.
وكانت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك قد أبرمت اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.
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