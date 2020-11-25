، "المعهد السعودي" يدعم قطاع العقار بمهندسين سعوديين خضعوا لدورات متخصصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على دراسات ميدانية أوضحت ما يحتاج إليه القطاع من خدمات وخبرات

في وقت مبكر جدًّا من ممارسة عمله على أرض الواقع، حرص المعهد العقاري السعودي على استكمال مناهجه وأدواته التدريبية لبدء تخريج أجيال قادرة على التعامل مع قطاع العقار بحرفية ومهنية عاليتَيْن. وحرص المعهد على اختيار دوراته التدريبية بعناية فائقة بناء على دراسات ميدانية، أوضحت على وجه الدقة ما يحتاج إليه القطاع من خدمات وخبرات.

ومن أبرز هذه الدورات دورة بعنوان "الوساطة العقارية"، جاءت في مقدمة المجالات التي اهتم بها المعهد ضمن برامجه التدريبية، وأدرجها في دورة خاصة، كانت مدخلاً مهمًّا للراغبين في الانخراط في مجال وساطة تأجير الوحدات السكنية.

وفي الدورة تعرَّف المتدربون على أساسيات نظام الإيجار للمساكن، وكيفية تطبيقه عمليًّا، والمسؤوليات المنوطة بالوسيط خلال عملية التأجير. وبعد استكمال مراحل الدورة منح المعهد شهادات لكل متدرب.

جمعية المُلاك

وفي وعي عميق لاحتياجات القطاع أدرك المعهد أهمية تعريف طلابه بجوانب خاصة في إدارة جمعية المُلاك؛ وهذا يفسر إقدام المعهد على تنظيم دورة ركزت على "جمعية المُلاك"، والدور الذي تقوم به، وأهدافها، وآليات عملها.

وتعرَّف المتدربون في الدورة على المفاهيم الأساسية، وعلى إطار العمل لجمعية المُلاك، وأنواع جمعيات المُلاك، وأدوار مديري الجمعية، مع التعرف على القوانين والقواعد واللوائح التي تخص جمعية الملاك، وهيكلية ومسؤوليات جمعية الملاك، والأخلاقيات التي يجب أن تتوافر فيهم، وكيف يتم إدارة اجتماعات جمعية الملاك، وكيف يتم إدارة صندوق التمويل.

مدير العقار

ومن أبرز الدورات التي نظمها المعهد أيضًا دورة بعنوان "مدير عقار"، هدفت إلى بناء المعرفة الأساسية والتوعية، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتنمية قدراتهم في إدارة جمعية المُلاك.

وتطرقت الدورة إلى توضيح مهارات مختلفة، منها إعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والتخطيط للصيانة، وإدارة الاتصال.

إدارة المرافق

وفي دورة بعنوان "أساسيات إدارة المرافق" هدف المعهد إلى بناء الأسس المعرفية لجميع جوانب مهنة مدير المرافق والتوعية بها. وكانت هذه الدورة الخطوة الأولى باتجاه نيل شهادة معتمدة للعمل في مجال إدارة المرافق.

وفي دورة أخرى بعنوان "التسويق العقاري" أظهر المعهد أهمية التسويق العقاري باعتباره ركيزة أساسية في السوق العقاري، يعتمد عليه كثير من الممارسين في القطاع.

وفي الدورة تأكد للجميع أن التسويق العقاري له علم وأساسيات، يحتاج إليها كثير من الممارسين للعمل بشكل فعال في السوق.

التمويل العقاري

وكانت دورة "التمويل العقاري" مختلفة عما الخليج 365؛ ففيها تأهل المتدربون لتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان؛ لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرافقة من مقدم الطلب؛ حتى يتسنى للمتدرب تذليل العقبات كافة مع الجهات التمويلية؛ ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.