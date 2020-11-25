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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء وحيد يجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض، عند السادسة مساء .
يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.
ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.
في افتتاح الجولة التاسعة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والنصر وجهاً لوجهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25
تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء وحيد يجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض، عند السادسة مساء .
يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.
ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
08:37 PM
تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء وحيد يجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض، عند السادسة مساء .
يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.
ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.
، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والنصر وجهاً لوجه ،
المصدر : الخليج 365
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