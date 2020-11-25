شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص في الوبائيات : فايزر هو أغلى لقاح ضد كورونا حاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد رئيس قسم الجزيئات الحيوية والوبائيات في المختبر الإقليمي، الدكتور عارف العمري، على أن المملكة من أولى الدول التي تسحصل على لقاح فيروس " كورونا المستجد ".

وقال العمري لقناة " الإخبارية " على أن فايزر هو أغلى لقاح ضد فيروس كورونا حاليا، واللقاح الروسي أرخصهم مشيرًا إلى أن المملكة ستوفرة مجانا للمواطنين والمقيمين.

وأضاف : يوجد 3 نقاط أسايسية، وهي الأمان والكفاءة وموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث إذا توفرت هذه الشروط سنوفر اللقاح من أي شركة.