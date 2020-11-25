شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تدشين مستودعات التبريد في مطار الرياض لاستقبال لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، افتتاح مرافق خاصة لمناولة الأدوية ومستودعات تبرد، حيث انها جاهزة لاستقبال لقاح فيروس" كورونا المستجد". شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، افتتاح مرافق خاصة لمناولة الأدوية ومستودعات تبرد، حيث انها جاهزة لاستقبال لقاح فيروس" كورونا المستجد". وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال" عمر حريري لقناة " العربية " : هذه المرافق جاءت في الوقت المناسب حيث أن المرافق 5ألف و500 متر مربع، وبها 13 غرفة تخزين. وأضاف : نهدف إلى مناولة اللقاحات في أقل وقت ممكن بسبب حساسية هذه اللقاحات، مؤكدًا أن 1ديسمبر سيكون التشغيل الفعلي لهذه المستودعات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..تدشين مستودعات التبريد في مطار الرياض لاستقبال لقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.