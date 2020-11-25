شكرا لمتابعة خبر عن بالأسماء .. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

إستكمالاً لجهود بلدية محايل عسير وحرصها على تحقيق رغبات ذوي الشهداء والمصابين بمنحهم قطع أراضي ، صدر قرار سعادة أمين المنطقة بتخصيص قطع أراضي في مخطط الحيلة لعدد 28 شخص وذلك بناءً على الأوامر السامية للشهداء والمصابين ، حيث تدعو البلدية الموضح أسمائهم بضرورة الحضور لإستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإستلام قطع الأراضي الممنوحة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ 14/4/1442هـ ولمدة خمسة أيام ، على أن يتم إحضار جميع المستندات الرسمية وكل ما يتعلق بشأنه.

وقد أكد الدكتور "وليد الحميدي" أمين منطقة عسير أن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل ، وتنفيذاً لتوجيه سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز تقديرًا لما قدّمه ذووهم من دمائهم وأرواحهم لهذا الوطن .

وفيما يلي الأسماء الممنوحة :

علي محمد أحمد عسيري

حسن هادي عبده الدرهمي

حسن ابراهيم محمد عسيري

فؤاد جابر عيسى الفردي عسيري

سروي أحمد علي ال سعيد

علي جاير أحمد عسيري

عيسى عبدالله محمد ال جابر عسيري

علي حسن محمد الكسلاني عسيري

عمر عباط جبعان عسيري

نادر مروعي محمد القيادي

علي محمد علي عسيري

عبدالله محمد طالع الحمضي المنجحي

محمد علي هادي عسيري

علي أحمد حسن ال فايع

علي محمد زاهر عسيري

حمد أحمد عبده عسيري

خالد أحمد إبراهيم ال المشايخ

يحيى إبراهيم حسن عسيري

أحمد علي عامر عسيري

هادي مفرح علي المطري

عبده موسى حسين الهلالي

محمد علي محمد عسيري

أحمد زياد عبثان عسيري

أحمد علي أحمد ال مرير عسيري

علي محمد أمحمد عسيري

محمد مفرح علي المجنب عسيري

ماضي محمد مرعي ال دعشوش

بدر جابر علي ال عقيل