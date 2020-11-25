بالفيديو.. «الصحة» توضح: كيف يمكنك إسعاف المصاب بنوبة انخفاض السكري؟

باتباع قاعدة 15/15/15..
استعرضت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة «عش بصحة»، قاعدة 15/15/15 التي تلخص الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بنوبة انخفاض السكري.
وأوضحت المنصة عبر فيديو توعوي اليوم الأربعاء، أن عند تعرض مريض السكري لأعراض كـ«الجوع المفاجئ والشديد، الصداع، زغللة العين، الرعشة، الضعف/التعب، العرق البارد، ضربات القلب السريعة، القلق/العصبية، التهيج» فإنه يجب إتباع قاعدة 15/15/15 التي تلخص الخطوات الصحيحة لإسعاف المصاب بنوبة انخفاض السكري.
وشرحت المنصة القاعدة كالتالي:
- خذ 15 جرامًا من السكريات سريعة الامتصاص، على سبيل المثال: كوب من عصير الفاكهة أو 3 ملاعق صغيرة «ملعقة كبيرة» من السكر في الماء أو 6 قطع من الحلوى الصلبة.
- انتظر 15 دقيقة وتحقق من نسبة السكر في دمك مرة أخرى، إذا كان مستوى الجلوكوز في دمك لا يزال 70 فيما فوق تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات.
- في حال كان مستوى السكر في الدم أقل من 70 نعيد الخطوات من البداية حتى تصل لـ70 وثبتها بوجبة خفيفة.
- استمر في أخذ 15 جرامًا من الجلوكوز بشكل متناوب مع انتظار 15 دقيقة لاختبار نسبة الجلوكوز في دمك حتى تصل إلى الهدف المقبول.
- إذا كان المصاب فاقد الوعي يقوم المسعف بحقنة بالجلوكاجون وخلال 15- 20 دقيقة تتحسن صحته، ويتناول بعدها وجبة خفيفة، أما في حال عدم توفرها يجب نقل المصاب للمستشفى فورًا.
وعددت المنصة بعض النصائح للوقاية من نوبات انخفاض السكري كالتالي:
- احرص على تناول الوجبات الرئيسية والخفيفة في موعدها
- قياس مستوى السكر بالدم بصورة دورية ومنتظمة
- تناول الوجبة مباشرة بعد أخذ الأنسولين سريع المفعول
- في حالة ممارسة جهد بدني زائد عن العادة احرص على تناول وجبة خفيفة
- استشر طبيبك لإمكانية حاجتك لتعديل في جرعات العلاج
- احتفظ معك بحلويات سريعة الامتصاص طوال الوقت
- حمل بطاقة السكري لتسهل على الآخرين إسعافك بشكل سريع وسليم عند الطوارئ
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