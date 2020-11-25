شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات الأرصاد تؤجل ختبارات جامعات جدة .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

-المنخفض الافريقي يصل تأثيره إلى المنطقة الشرقية

تسبب التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بهطول امطار من متوسطة الى غزيرة على معظم مناطق المملكة بما فيها محافظة جدة والمناطق الساحلية بمنطقة مكة المكرمة، الى تأجيل الاختبارات المقرر اقامتها يوم غداً الخميس، حيث أعلنت عدد من الجامعات الحكومية الاهلية والكليات في منطقة مكة التأجيل الى مواعيد لاحقة، تفاعلاً مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز بانه بناءً على توجيه رئيس الجامعة ونظراً لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً غداً الخميس ٢٦ نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

من جهتها قالت جامعة جدة: " نظرا للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد الى هطول امطار على منطقه مكة المكرمة فقد تقرر بتأجيل الاختبار المقررة يوم غدا الخميس بجميع فروع ومقرات الجامعة الى الأسبوع القادم، ونرجو من الجميع اخذ الحيطة والحذر " .

وفي جامعة الطائف كشف المتحدث الرسمي في الجامعة د سطام العتيبي بان الاختبارات عن بُعد وليست حضورية، كما علقت جامعة دار الحكمة في جدة وكلية البترجي الطبية الحضور والاختبارات الى أوقات لاحقة .

من جهته قال مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقا محمد جوهر: المملكة بشكل عام تتأثر بمرور المنخفض الافريقي على المملكة مروراً بوسطها وصولاً الى المنطقة الشرقية ودولة الكويت ، وستتأثر المنطقة الشرقية بالمنخفض الأفريقي ويمتد تأثيره حتى يوم الاحد القادم ، ويصاحب تقدم المنخفض رياح جنوبية شرقية نشطة في بعض الحالات نتيجة وجود بعض الغيوم الركامية المصحوبة بالرياح الهابطة والتي تصل سرعتها الى قرابة 55 كيلومتر في الساعة مصحوبة بأمطار قد تكون رعدية في بعض الحالات ومتوقع ان تكون كميات الامطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق في المملكة والمنطقة الشرقية ، وغير متوقع حدوث فيضانات او امطار غير اعتيادية ".

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن فرصة هطول امطار من متوسطة الى غزيرة على معظم مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة وسواحلها التي ستكون اولى المناطق تأثراً من مساء هذه اليوم .