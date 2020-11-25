شكرا لقرائتكم خبر 125 مقرا للاختبارات المحوسبة في المملكة وحول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس افتتاح مقر جديد للاختبارات المحوسبة بمحافظة عفيف، وبدء تطبيق الاختبارات المحوسبة فيه للمستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الهيئة أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي بتطبيق الاختبارات المحوسبة، وذلك من خلال مراكز ثابتة ودائمة تقدم الخدمة يوميا. ويعد هذا المقر رقم 104 من المقار التي تطبق خلالها اختبارات الهيئة داخل المملكة. مضيفة أنها تتيح للمستفيدين والمستفيدات إجراء اختباراتها من خارج المملكة في عدد من المقار التي وصل عددها إلى 21 مقرا في مختلف دول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المقار تتميز بتلبية رغبات المستفيدين من حيث جعل الاختبار متاحا طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار، من خلال تحقيق المعايير نفسها في جميع المقار، وتوفير التجهيزات والمواصفات والإجراءات نفسها، بتوزيع جغرافي مناسب على جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية بسرعة وضمان أكثر، وأخذ البصمة الكفية وصورة المختبر والتوقيع الكترونيا، مضيفة أن الاختبارات التي تقدم خلال المقار المحوسبة هي اختبار القدرات العامة، اختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية، الاختبار التحصيلي الدراسي، اختبار القدرات العامة للجامعيين، اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، اختبار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اختبارات وزارة العمل، اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واختبار الهيئة السعودية للمهندسين وغيرها من الاختبارات.

وأكدت الهيئة أن الطاقة الاستيعابية في جميع المقار المحوسبة الحالية 5,783 مختبرا في اليوم الواحد، و1,272,150 مختبرا في السنة الواحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المقار منذ بداية 2020 وحتى تاريخ 25 نوفمبر الحالي 725,419 مستفيدا ومستفيدة مع وجود مدة توقف بسبب جائحة كورونا قرابة شهرين، منوهة أن المقار جميعها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وضوابط وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية».