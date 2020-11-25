لجنة شورية تناقش مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعا عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة المعاد إلى المجلس وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى.

واستعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441هـ، المتضمنة توصيات اللجنة النهائية وردها على التوصيات الإضافية المقدمة حيال التقرير السنوي للولاية على أموال القاصرين.

وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة والمحالة من المجلس إلى اللجنة لمناقشتها وإبداء رأيها حيال هذه الموضوعات.

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.