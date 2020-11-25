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هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين، اليوم (الأربعاء).
ودعا "جينبينغ" في رسالته إلى تفادي البلدين أي نزاع أو مواجهة، والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت الصين قد امتنعت عن التهنئة بعد صدور النتائج الأولية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد، على الرغم من تدفق رسائل التهنئة للرئيس المنتخب.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 07:54 PM
"جينبينغ" دعا إلى تفادي أي نزاع والتمسك بالاحترام المتبادلبعد التمنع.. الرئيس الصيني يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين، اليوم (الأربعاء).
ودعا "جينبينغ" في رسالته إلى تفادي البلدين أي نزاع أو مواجهة، والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت الصين قد امتنعت عن التهنئة بعد صدور النتائج الأولية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد، على الرغم من تدفق رسائل التهنئة للرئيس المنتخب.
، بعد التمنع.. الرئيس الصيني يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية ،
المصدر : الخليج 365
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