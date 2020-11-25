، "الخليج 365" تكشف تفاصيل وفاة معلم أثناء أدائه حصته على منصة "مدرستي" في الدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - معلم حاسب آلي.. وموجود في السعودية منذ 5 سنوات

كشفت "الخليج 365" تفاصيل وفاة معلم تابع لإحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم المنطقة الشرقية أثناء أداء حصته الرسمية على منصة مدرستي (التعليم عن بعد).

وقالت مصادر "الخليج 365" إن المعلم "م. ح." في العقد الثالث من عمره، معلم مادة حاسب آلي في إحدى المدارس الأهلية المتوسطة بحي الشاطي، توفي وفاة طبيعية أثناء أداء حصته الرسمية، وتحديداً الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه بعد افتقاد زملائه له وعدم رده على اتصالاتهم ورسائلهم، ذهب مجموعة من المعلمين إلى منزله فوجدوه ملقى على الأرض، وحاولوا إنقاذه ونقله لمستشفى الدمام المركزي إلا أنه فارق الحياة.

وأضافت المصادر أن المعلم يتواجد في المملكة منذ حوالي خمس سنوات معلماً لمادة الحاسب الآلي في المدرسة، ويتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين طلابه وزملائه المعلمين.