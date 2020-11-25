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ذكر مسؤولون من الفريق الانتقالي للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعلن عن فريقه الاقتصادي والمرشحين الرئيسيين الآخرين الأسبوع المقبل.
وبين جين ساكي مستشار "بايدن" الانتقالي، وكيت بيدينجفيلد مدير الاتصالات في حملة "بايدن"، أن فريق "بايدن" اطلع على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19".
وأضافا أن "بايدن" يتوقع أن يتلقى أول إحاطة استخبارية يومية رئاسية الاثنين المقبل، وفقاً لـ "رويترز".
"بايدن" يعلن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25
ذكر مسؤولون من الفريق الانتقالي للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعلن عن فريقه الاقتصادي والمرشحين الرئيسيين الآخرين الأسبوع المقبل.
وبين جين ساكي مستشار "بايدن" الانتقالي، وكيت بيدينجفيلد مدير الاتصالات في حملة "بايدن"، أن فريق "بايدن" اطلع على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19".
وأضافا أن "بايدن" يتوقع أن يتلقى أول إحاطة استخبارية يومية رئاسية الاثنين المقبل، وفقاً لـ "رويترز".
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:49 PM
إدارته اطلعت على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19"
ذكر مسؤولون من الفريق الانتقالي للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعلن عن فريقه الاقتصادي والمرشحين الرئيسيين الآخرين الأسبوع المقبل.
وبين جين ساكي مستشار "بايدن" الانتقالي، وكيت بيدينجفيلد مدير الاتصالات في حملة "بايدن"، أن فريق "بايدن" اطلع على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19".
وأضافا أن "بايدن" يتوقع أن يتلقى أول إحاطة استخبارية يومية رئاسية الاثنين المقبل، وفقاً لـ "رويترز".
، "بايدن" يعلن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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