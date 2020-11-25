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دشن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، برنامجاً لدعم المنجزات النوعية بإدارة التعليم.
يهدف البرنامج، إلى دعم ونشر المنجزات النوعية بإدارة التعليم والمشاريع التطويرية وخدماتها التعليمية والتربوية المبتكرة والتي تسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم المنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة 2030م.
ورشح فريق العمل القائم على البرنامج عدداً من المنجزات النوعية، لوزارة التعليم، منها: "مجلس تقويم وتطوير الأداء، الطاولة المستديرة، الاختبارات التحصيلية والقدرات .. آمال وتطلعات، إضاءات من لغتنا، المجلس العلمي للرياضيات".
وبدوره، أوضح " العلكمي" أن البرنامج يستهدف القيادات التعليمية والمعلم والطالب والأسرة والبيئة التعليمية ونواتج التعلم والأعمال التطوعية وسوق العمل، ويقوم على مراحل تنفيذية تبدأ بجمع المنجزات النوعية ثم تقييمها من قبل فريق العمل، ثم ترشيح المنجزات النوعية بحيث لا تزيد على خمسة منجزات.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 07:52 PM
في إطار تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030تعليم سراة عبيدة تدشن برنامجاً للمنجزات النوعية
دشن مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، برنامجاً لدعم المنجزات النوعية بإدارة التعليم.
يهدف البرنامج، إلى دعم ونشر المنجزات النوعية بإدارة التعليم والمشاريع التطويرية وخدماتها التعليمية والتربوية المبتكرة والتي تسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم المنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة 2030م.
ورشح فريق العمل القائم على البرنامج عدداً من المنجزات النوعية، لوزارة التعليم، منها: "مجلس تقويم وتطوير الأداء، الطاولة المستديرة، الاختبارات التحصيلية والقدرات .. آمال وتطلعات، إضاءات من لغتنا، المجلس العلمي للرياضيات".
وبدوره، أوضح " العلكمي" أن البرنامج يستهدف القيادات التعليمية والمعلم والطالب والأسرة والبيئة التعليمية ونواتج التعلم والأعمال التطوعية وسوق العمل، ويقوم على مراحل تنفيذية تبدأ بجمع المنجزات النوعية ثم تقييمها من قبل فريق العمل، ثم ترشيح المنجزات النوعية بحيث لا تزيد على خمسة منجزات.
، تعليم سراة عبيدة تدشن برنامجاً للمنجزات النوعية ،
المصدر : الخليج 365
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