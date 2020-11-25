شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تُصدر تعميم بشأن هطول أمطار على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، تعميمًا عاجلًا بشأن التوقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق.
وقالت مصادر إن وزارة التعليم، أكدت في تعميمها على ضرورة الالتزام بمتابعة مجموعة من الإجراءات، تضمنت " خلو أسطح المباني التعليمية من وجود مخلفات، ونظافة مجرى صرف مياه الصرف على الأسطح وعمل الصيانة اللازمة لطبقات العزل".
كما تضمنت " نظافة مزاريب المياه لمظلات الأفنية الداخلية من الأتربة وخلو مخارج الطوارئ من اأي عوائق، ولتأكد من إصلاح الأغطية للصرف الصحي داخل المبنى المدرسي، وخلو فناء المدرسة ومحيطها من الحفر".
بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والكيبلات أو عدادات مكشوفة أو أسلاك.
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