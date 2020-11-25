شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..إحباط محاولة تهريب 4609,7 جرام من الذهب بمطار الملك خالد الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 4609,7 جرام من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بحوزة 2 من المسافرين من الجنسية اليمنية. تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 4609,7 جرام من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بحوزة 2 من المسافرين من الجنسية اليمنية. ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المشتركة مع في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين. ووثقت الجمارك، إحباط محاولة التهريب بمقطع فيديو، نشرته عبر " تويتر "، حيث تم العثور على الذهب داخل ملابس المسافرين أثناء خضوعهم للتفتيش.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..إحباط محاولة تهريب 4609,7 جرام من الذهب بمطار الملك خالد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.