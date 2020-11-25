شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «البيئة» تكثف جهودها للقضاء على أسراب الجراد في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

عمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، على تكثيف جهوده لمكافحة الجراد بعد رصد عدة مواقع تنتشر فيها أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي الأحمر في المحافظة وخارجها بسبب توافر الظروف البيئية لها.

ومن جانبه، قال المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أن فرق المكافحة ممثلة في قسم الصحة النباتية وبمساندة وتعاون مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على تجمعات الجراد الصحراوي.

وأوضح المهندس هاني القاضي، أن ذلك مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر بما يحقق بمشيئة الله المحافظة على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.