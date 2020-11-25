أسباب تجعل راتبك ينتهي قبل انتهاء الشهر

قال عدد من الخبراء الماليين في المملكة العربية السعودية، خلال دراسة مالية حديثة، إنه على الشخص أن يدخر 10% من راتبه الشهري، وأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل راتبك ينتهي قبل انتهاء الشهر.

وأفاد الخبراء أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك لا تتحكم في استهلاكك للأموال، وفقاً لما حددته جمعية المودة للتنمية الأسرية في السعودية.

وإليك بعض الأسباب التي تجعل راتبك ينتهي قبل انتهاء الشهر.

الإعلانات

أول الأسباب في الأزمة، هو التعرض للإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل حجم المشتريات في زيادة مستمرة دون أن تشعر.

الخصومات

تقول الدراسات، إنك ستتجه للمنتجات التي تعرض لافتات بالخصومات الأكبر، فمثلا إذا كان هناك منتجان بسعر 300 ريال، الأول بعد خصم 30%، والآخر بعد خصم 50%، فإنك ستشري الثاني، رغم كونهما بالسعر نفسه، لأننا نحب الحسومات.

الوجاهة الاجتماعية

شراء الهدايا الغالية في المناسبات والخطبة والزواج، يعطي في نظرنا نوعًا من الوجاهة الاجتماعية التي تجعلنا مميزين، لكنها تكبدنا الكثير من الأموال.

الإحباط والإنفاق

ترى الدراسات أن إحباط الأفراد يزيد من معدل إنفاقهم بنسبة 300%، في محاولة للتخلص من مشاعرهم السلبية، لذلك إن شعرت بالإحباط فواجه مشاكلك وحاول حلها مع تجنب التسوق.

تسهيلات التسوق الإلكتروني

64% من السعوديين، يتسوقون إلكترونياً مرة واحدة على الأقل في الشهر، وبلغ إجمالي الإنفاق على التسوق الإلكتروني سعوديًا في عام 2018 حوالي 24 مليار ريال.

مغريات البطاقة الائتمانية

تسهل البطاقات الائتمانية الصرف دون قيود، أو شعور بالقيمة الحقيقية للمبلغ المدفوع، ولذلك عليك استخدامها بذكاء.