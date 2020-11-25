وفقًا لفريق «تقييم الحوادث»..
أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدف هدفًا مشروعًا لمبنى عسكري للميليشيا في حجة.
وأضاف، أن الميليشيات الحوثية الأرهابية المدعومة من إيران حولت المبنى في حجة لاستخدامات عسكرية؛ حيث استخدمته كمركز للقيادة والاتصال، وفق «الإخبارية».
ويواصل التحالف العربي العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف بؤر الإرهاب الحوثي وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تعاني الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران حالة رفض شعبي بجميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع معارك يخوضها الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في جبات نهم وحجة ومختلف المناطق الجبيلة، لتحرير أراضي اليمن من قبضة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
اقرأ أيضًا:
التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر «تحالف دعم الشرعية» يعلن استهداف مركز اتصال للميليشيات الحوثية في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.