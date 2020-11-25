«تحالف دعم الشرعية» يعلن استهداف مركز اتصال للميليشيات الحوثية في حجة

أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدف هدفًا مشروعًا لمبنى عسكري للميليشيا في حجة.

وأضاف، أن الميليشيات الحوثية الأرهابية المدعومة من إيران حولت المبنى في حجة لاستخدامات عسكرية؛ حيث استخدمته كمركز للقيادة والاتصال، وفق «الإخبارية».

ويواصل التحالف العربي العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف بؤر الإرهاب الحوثي وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تعاني الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران حالة رفض شعبي بجميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يأتي ذلك تزامنًا مع معارك يخوضها الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في جبات نهم وحجة ومختلف المناطق الجبيلة، لتحرير أراضي اليمن من قبضة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

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