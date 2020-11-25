تدمير زورق مفخخ..

أعلنت «قوات تحالف دعم الشرعية» في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر. وحسب «سكاي نيوز»، أكد «التحالف» إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة جراء شظايا العملية الإرهابية، مؤكدًا تدمير زورق مفخخ، وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: إحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.. وإصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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