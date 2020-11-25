«الدفاع المدني» يحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جازان

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول أمطار على منطقة جازان.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «يستمر هطول مطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» حتى الساعة التاسعة مساء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشمل 9 مناطق بالمملكة.

وتابعت الهيئة أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة و تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.

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