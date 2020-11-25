تنبيه هام من «التقاعد» للمستفيدين بشأن صرف معاش نوفمبر

بدأت المؤسسة العامة للتقاعد، إيداع المعاشات التقاعدية، اليوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر، ويأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقًا لموعد الصرف المحدد.

ونبهت الهيئة عبر حسابها بتويتر، المتقاعد/ المستفيد بعدة طرق للتأكد من إيداع المعاش وهي: التأكد من حسابه لدى البنك أو الاتصال على مركز الاتصال 8001248889- 920014000، أو الاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري والذي يعمل على كل الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيل iOS وAndroid، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

ويشمل تطبيق التقاعد إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء، مع خاصية تفعيل الإشعارات، وفق المؤسسة العامة للتقاعد.

وأفادت المؤسسة العامة للتقاعد أن التطبيق يتيح تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها «خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية»، وغيرها من الخدمات.

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