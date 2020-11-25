«الصحة» تحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًّا من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 426 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 344787 حالة.

وجاءت الرياض في صدارة المناطق الأكثر تعافياً من كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، بتسجيلها 60 حالة تعافٍ، وبعدها الهفوف بتسجيل 39 حالة، وتلتهما الدمام بتسجيل 33 حالة وجازان بتسجيل 32 حالة.

فيما سجلت جدة 31 والمدينة المنورة والمبرز 29 ومكة المكرمة 24 وحائل 23 وعرعر 11 وينبع 10 ونجران 9 حالات والعلاية وقرية والعليا 8 لكل منها، وسجلت الجبيل والقطيف ورأس تنورة 7 حالات لكل منها وبقيق 6 وسجلت أبوعريش ووادي الدواسر 5 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات تعافٍ في خليص والخبر والدلم بيش والقنفذة.

وتم تسجيل 3 حالات في كل من الظهران وأحد المسارحة والمظيلف، وسجلت حالتان تعافٍ في كل من أبها والزلفى والقوز وصفوى وضرما ورفحا والمزاحمية والعيص والخرج والبشائر والشعبة، وانحصرت حالات التعافي بحالة واحدة في خباش ورفائع الجمش والعيدابي وتبوك وخميس مشيط وعفيف والدوادمي وطريف وتبالة والخرمة ويدمة وحريملاء وشرورة وتربة والسليل والقويعية والنعيرية ووادي الفرع.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356067 إصابة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5825 حالة وفاة.

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