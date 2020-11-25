مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

عقد مجلس تطوير محافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى لعام 1442هـ، بالمحافظة، برئاسة محافظ خميس مشيط خالد بن عبد العزيز بن مشيط، ونائبه رئيس البلدية، المهندس محمد الحويطي، وبحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة المحافظة، العميد محمد البناوي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال ونخبة فاعلين بالمجتمع.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، ثم تلا ذلك تقديم نبذة تعريفية عن المجلس وأهدافه، والتعريف بأعضاء المجلس، ومداخلات الأعضاء، وفي الختام تم عمل التوصيات المتفق عليها.

ونوَّه بن مشيط في الاجتماع بأهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء مجلس التطوير، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يُلبِّي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لتوفير الخدمة الكاملة وسُبُل الراحة للمواطن والمقيم.