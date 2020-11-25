مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، ثم تلا ذلك تقديم نبذة تعريفية عن المجلس وأهدافه، والتعريف بأعضاء المجلس، ومداخلات الأعضاء، وفي الختام تم عمل التوصيات المتفق عليها.
ونوَّه بن مشيط في الاجتماع بأهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء مجلس التطوير، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يُلبِّي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لتوفير الخدمة الكاملة وسُبُل الراحة للمواطن والمقيم.
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