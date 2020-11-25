القبض على 9 أشخاص بتهم السلب والسرقة في 3 مناطق

صَرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورطهم بانتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة (108) آلاف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

من جانبه، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على (ثلاثة مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المحلات التجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وفي تبوك، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر)، إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.