السعودية اليوم / الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا



عمّان 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131181 بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2442 حالة.

// انتهى //

18:24ت م

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عمّان 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 198021 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131181 بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2442 حالة.// انتهى //18:24ت م0164

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