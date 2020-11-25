السعودية اليوم / تدخل طبي عاجل ينقذ أطراف مريض من البتر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة



جدة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

تعامل بنجاح فريق طبي جراحي في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة مع حالة مريض كان يعاني من ألم شديد وبرودة شديدة في كلا الطرفين السفليين مع تغير في لون الجلد ومشاكل صحية أخرى، حيث تم تشخيص الحالة وعمل الأشعة المطلوبة مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية، وقد تبين وجود قصور في التروية حاد في الأطراف السفلية نتيجة انسداد كامل في الشريان الأورطي البطني والشرايين الحرقفية له.

وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات لاستخراج الجلطات من الشريان الأورطي ولكن بسبب إقفال الشرايين في الأطراف السفلية وكانت عالية الخطورة فقد اعتمد الأطباء إجراء عملية أخرى عاجلة وأكثر تعقيداً وهي إيصال التروية إلى الأطراف السفلية و زراعة شريان صناعي على شكل Y على الشريان الأورطي البطني بعد تنظيفه بشكلٍ جيد ثم تمت عملية الزراعة للطرف الأول في الشريان الفخذي الأيمن والطرف الثاني في الشريان الفخذي الأيسر وبفضل الله تم إيصالها بالتروية الدموية إلى كلا الطرفين السفليين محافظين على الساقين وإنقاذه من البتر الأكيد لكلا الساقين.

وقد تكللت العملية بالنجاح ورجوع التروية ونسبة الأكسجين لأصابع القدمين وإنقاذ الطرفين دون أي مضاعفات وتم خروج المريض من المستشفى وهو بحاله صحية جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

18:22ت م

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