السعودية اليوم / انطلاق أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس



نواكشوط 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة لمجوعة دول الساحل الخمس.

ويناقش الاجتماع عددًا من المواضيع من بينها التسيير والتنظيم المتعلق بالاتحاد ومدى إسهام الاتحاد في الجهود التنموية لدول الساحل إضافة إلى رسم خارطة طريق تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية الرئيس الدوري للاتحاد أحمد باب ولد أعليه في كلمة بالمناسبة أن الاتحاد يمثل الرغبة المشتركة لغرف التجارة والصناعة في الدول الخمس من خلال تنسيق جهودها في ميادين التنمية الاقتصادية عن طريق محاربة الفقر والبطالة وتشجيع المبادلات التجارية بين دول الاتحاد، وأن ذلك سبيل إلى إرساء شراكة اقتصادية مستديمة.

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17:33ت م

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