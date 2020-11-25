السعودية اليوم / العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2438 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12086, فيما تم تسجيل 2270 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 472054 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58047 , منهم 354 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:14ت م

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بغداد 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 542187 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12086, فيما تم تسجيل 2270 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 472054 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58047 , منهم 354 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:14ت م0147

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