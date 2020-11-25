السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديرية المظفر بتعز

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 3:12 مساءً, 25 نوفمبر 2020 م المناطق_واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 كرتون تمور للأسر النازحة والأشد فقرًا في مديرية المظفر التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5,000 طن من التمور لأبناء الشعب اليمني الشقيق المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز .

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