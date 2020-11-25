شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية:أهمية مراعاة المهنية والتطوير المستمر لمنسوبي الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مدير عام فرع وزارة الإعلام خالد السديري.
وأكد سموه الدور الهام والمحوري للاعلام في التنمية، ونقل الرسالة الايجابية عن المملكة ودورها الريادي في العالم، والتعريف بالمنجزات الحضارية التي تحققت، مؤكداً على أهمية مراعاة المهنية، والتطوير المستمر لمنسوبي منظومة الإعلام.
واطلع سموه على تقرير عن جهود الفرع، متمنياً سموه لهم التوفيق.
من جهته قدم السديري شكره لسمو امير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المتواصل لأعمال الفرع، وتأكيدهما الدائم على اهمية دور الاعلام وتفعيله في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية:أهمية مراعاة المهنية والتطوير المستمر لمنسوبي الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.