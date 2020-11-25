نجاح إزالة ورم كبير باستخدام تقنية المناظير الجراحية في حائل

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - واس

نجح بفضل الله الفريق الطبي لمركز عمليات اليوم الواحد في مستشفى شراف في إستئصال ورم على المبيض لمريضة، كانت تعاني من آلام متكررة في منطقة البطن والحوض، نتيجة ورم محسوس إكلينيكياً، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية، وجود كيس متعدد الكهوف غليظة الجدران، بأبعاد 7 سم و6 سم و5 سم طلائية البطن.

وتمكّن الفريق الجراحي من إستئصال الورم بالمنظار الجراحي في عملية هي الأولى من نوعها في منطقة حائل.