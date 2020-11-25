فوائد زيت جوز الهند في دعم وظيفة الغدة الدرقية

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

هناك ملايين من المصابين بمرض الغدة الدرقية وهي لها أهميتها من حيث تنظيم الوظائف الجسدية المهمة من خلال إطلاق الهرمونات في الدم، ويمكن أن يساعد زيت جوز الهند في تعزيز ودعم وظائفها الحيوية، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

وتشمل العلامات الشائعة لمرض الغدة الدرقية ما يلي:

التعب المستمر، إذا كنت تنام من 8 إلى 10 ساعات في الليلة ولكنك لا تزال متعبًا، فقد يكون ذلك علامة على انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية. عدم التركيز، إذا كنت تكافح للتركيز على المهام، وتنسى الأشياء كثيرًا، وتشعر كما لو كنت تمشي في ضباب طوال اليوم، فقد يكون ذلك بسبب خلل في وظائف الغدة. مشاكل الجهاز الهضمي، الإمساك هو عرض شائع لقصور الغدة الدرقية، بينما يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مشكلة معاكسة حيث أن حركة الأمعاء قد تسبب الإسهال. تقلب المزاج والقلق والاكتئاب، حيث يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى إغراق الجسم باستمرار بالهرمونات التي تساهم في القلق والعصبية. زيادة الوزن المفرطة، فإذا كنت تأكل بشكل صحيح وتمارس الرياضة ولا تزال تكتسب وزنًا بوتيرة سريعة نسبيًا، فقد يكون لديك اضطراب في الغدة الدرقية ما يؤثر على قدرة جسمك لحرق السعرات الحرارية.

ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى لاضطراب الغدة الدرقية الشعور الشديد بالبرد أو الحرارة، طنين في الأذنين، تساقط الشعر، هشاشة الأظافر.

زيت جوز الهند والغدة الدرقية

يمكن أن يكون للأنظمة الغذائية الغنية بالدهون غير الصحية تأثير سلبي على وظيفة الغدة الدرقية، وكذلك على مستويات السكر في الدم؛ لذلك، من المهم التأكد من أن نظامك الغذائي متوازن ويحتوي على مصادر للدهون الصحية.

ولفت موقع Daily Health Post إلى أنه قبل عدة سنوات، كان يُعتقد إلى حد كبير أن زيت جوز الهند هو شكل ضار من الدهون، ولكن مع تطور الدراسات والأبحاث تغير موقف المجتمع الطبي، ومن ضمن فوائده للغدة الدرقية:

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يرفع مستويات الكوليسترول الجيد ويحسن من دهون الكلي والذي بدوره يعد مفيدًا للغدة الدرقية. يحسن إنتاج هرموناتها. يساهم أيضاً في تحسين عملية الأيض وهو أمر مفيد جداً للصحة.

ومن جهة أخرى، يرى أطباء، مثل فريق أطباء مايو كلينيك، أنه لا يوجد دليل قوي يدعم فعالية زيت جوز الهند في تعزيز وظائف الغدة الدرقية.

وما يميز زيت جوز الهند أنه ميسور التكلفة ومتوفر في الأسواق كما أنه متعدد الاستخدامات عندما يتعلق الأمر بالطهي، حيث يمكن إذابته واستخدامه في البطاطس المقلية أو الكاري، أو رشه على السلطات، كما أنه يعد بديلاً جيدًا للزيت النباتي في الخبز.

كما أن استخداماته لا تقتصر على الطهي فحسب، بل إن له فوائد عديدة من الناحية التجميلية، فهو مرطب للشعر والبشرة أيضًا.

وبالإضافة إلى إدخال زيت جوز الهند في نظامك الغذائي فهناك طرق أخرى لتعزيز وظائف الغدة الدرقية ومنها:

الحد من استهلاك الغلوتين واتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات.

التأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد واليود وفيتامينات B والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية

تجنب المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدة الدرقية مثل الديوكسينات

تجنب التوتر والقلق اللذان يسببان تفاقم اضطرابات الغدة الدرقية.



