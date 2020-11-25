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السجن وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة العنف ضد المرأة
نظام الحماية عزز جملة من الضمانات للقضاء على تلك الحالات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
وقالت النيابة عبر حسابها بموقع تويتر، إنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكب من شخص تجاه امرأة متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ولفتت النيابة إلى أن العقوبات هي السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى السنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.
وتابعت النيابة أن ذلك بحسب المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء.
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