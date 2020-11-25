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مدني جازان يحذر من سيول وبرد وأمطار وأتربة لمدة 4 أيام
يجب التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية
متابعات الخليج 365 - واس
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر ، لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة اعتباراً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد القادم.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي أن هطول الأمطار سيصاحبه جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان و محافظات “فرسان ، وأبو عريش، وصبيا، والطوال ، وبيش، وفيفاء ، والعارضة، و الداير بني مالك، وهروب، والحرث”.
وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً او بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، ومتابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني هنا.
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