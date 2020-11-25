شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تبوك: القبض على اثنين تورطا بسرقة منزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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