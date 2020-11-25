شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي اليمن والحوثي التحالف يؤكد وقوع أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية

دبي – العربية.نت نشر في: 25 نوفمبر ,2020: 06:53 م GST آخر تحديث: 25 نوفمبر ,2020: 07:19 م GST

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | التحالف: تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.