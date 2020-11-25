السعودية | هذه قصة السعودي الذي ظهر بزي شعبي يحمل علم G20

شكرا لقرائتكم هذه قصة السعودي الذي ظهر بزي شعبي يحمل علم G20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذب شاب يرتدي الزي الشعبي السعودي، وهو ممتطياً جواده، في صورة توحي بأصالة التراث القديم، رواد التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في إعلان قمة العشرين التي عقدت مؤخراً.

عبدالعزيزيز الزميلي "مودل شعبي وتراثي" تحدث لـ "العربية.نت" بقوله: "منذ عشرة أعوام وأنا أهوى ارتداء الزي الشعبي القديم، تجسيداً لتراث المملكة العربية السعودية، ويمثل ذلك جزءًا مهماً من تاريخ وهوية وثقافة الشعب السعودي ونتاجه الحضاري عبر سنوات عديدة، فاللبس الشعبي المتكامل، يتكون من المجلد والعقال والبندق، وهي من أبرز السمات التي تمثل الزي القديم".

وأكمل قائلاً: "شاركت مؤخراً في عمل بمناسبة قمة العشرين التي عقدت في العاصمة الرياض، حيث جسدت شخصية الخيال بالزي الشعبي، ووُفقنا في العمل، الذي كان عبارة عن خيل وخيال يرتدي الزي العربي القديم، وقمنا بإخراج فيديو لا يتجاوز الـ ٣٧ ثانية وتم التصوير في منطقة تبوك"

وأضاف: "كان فريق العمل مشجعا وطموحا، وتم التنفيذ حباً في وطننا وفرحة بتنظيم قمة العشرين في بلادنا".



وتابع الحديث: "من هواياتي المفضلة هي ركوب الخيل، كونها حبا منذ الصغر، وقد شاركت بأعمال وطنية وأعمال تراثية عديدة، كما أنني أطمح في المزيد من الأعمال والمشاركة في الاحتفالات الرسمية القادمة".