شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مواطنين اثنين إثر تورطهما بسرقة أحد المنازل بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة . صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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