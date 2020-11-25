شكرا لمتابعة خبر عن الجهني : ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي ستبدأ آخر ساعات الليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال خبير المناخ، زياد الجهني، إن تيارات المنخفض الجوي بدأت فعلياً بالتوغل عبر سيناء وأقصى شمال البحر الأحمر. قال خبير المناخ، زياد الجهني، إن تيارات المنخفض الجوي بدأت فعلياً بالتوغل عبر سيناء وأقصى شمال البحر الأحمر. وأعلن الجهني بدء حالة من عدم الاستقرار الجوي، متوقعاَ أن تكون ذروة نشاطها خلال آخر ساعات الليل ونهار يوم غد (الخميس)، وستكون البداية ما بين رايغ وجدة وسط البحر الأحمر.

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