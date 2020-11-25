شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تحسم الجدل بشأن تغيير المهن في التأشيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على الجدل حول تغيير المهن في التأشيرات؛ عقب استفسار أحد المستفيدين.

وتساءل أحد الأشخاص، قائلًا: "عندي عامل اسم تأشيرته (عامل معماري) أبغي أغيره إلى (عامل في كوفي شوب).. مسموح؟ وكم الرسوم؟" .

وأجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "يتم التقيد عند استقدام العمالة بالمهن التي تم تحديدها عند الموافقة على رصيد التأشيرات" .