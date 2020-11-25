بالفيديو.. تنويه جديد من «الأرصاد» حول الأمطار المرتقبة.. وأول المناطق تأثرًا

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن منطقة مكة المكرمة وسواحلها أولى المناطق تأثرًا بالحالة الماطرة.

وأوردت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، تنبيهًا جديدًا قالت فيه: «لا تزال التوقعات تشير –بمشيئة الله– إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.. ومنطقة مكة المكرمة وسواحلها أولى المناطق تأثرًا من مساء اليوم».

ونشرت الهيئة مقطع فيديو بعنوان «آخر المستجدات من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتأثرة بها مناطق المملكة».

لمشاهدة الفيديو اضغط ( آخر المستجدات من المركز الوطني للارصاد عن الحالة الجوية المتأثرة بها مناطق #المملكة#نرصد_ونحمي988 pic.twitter.com/zV95t2ijDQ — الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 25, 2020 ).

وكانت الهيئة قد كشفت عن توقعاتها للحالة المطرية المتوقعة، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل؛ حيث أشارت إلى فرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية، لافتةً إلى أن الأمطار تتفاوت من غزيرة في بعض المناطق إلى متوسطة في بعضها الآخر.

وتفصيلًا، قالت «هيئة الأرصاد»، إن منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط بَرَد، وسيولًا مساء اليوم وغدًا الخميس، وتشمل مكة المكرمة وجدة ورابغ وخليص والكامل والجموم.

فيما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط بَرَد، وسيولًا يومَي الخميس والجمعة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان.

ومن غد الخميس وحتى السبت، تشهد المنطقة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل الخرمة وتربة ورنية والموية، وهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة من الخميس إلى الأحد، تشمل الليث وأضم والقنفذة.

وأشارت الهيئة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة، على المحافظات الجنوبية بمنطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط بَرَد، مساء اليوم وغدًا الخميس، وتشمل المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع.

فيما توقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح، وتساقط بَرَد، وسيولًا، من غد إلى الأحد، وتشمل الباحة وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة وبني حسن والحجرة والقرى.

أما بشأن منطقة عسير، قالت هيئة الأرصاد، إن هناك هطولًا لأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط بَرَد وسيولًا، من الخميس إلى الأحد، وتشمل البرك.

فيما تشهد مناطق محايل وبارق ورجال ألمع والمجاردة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من الخميس إلى الأحد، كما تتعرض مدينة أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص والحرجة وتنومة وبيشة وبلقرن لأمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، من غد الخميس إلى الأحد.

ومن غد الخميس إلى الأحد، تشهد مدينة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وأتربة مثارة وسيول، وتشمل فرسان وأبو عريش وصبيا والطوال وبيش.

كما تشهد مناطق فيفا والعارضة والداير وهروب والخوبة أمطارًا متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، من الخميس إلى الأحد، مع تساقط البَرَد ونشاط الرياح.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تشهد منطقة القصيم هطول أمطار متوسطة، تصل إلى غزيرة، مع نشاط للرياح والأتربة، وتساقط البَرَد، من الخميس إلى السبت، وتشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة.

فيما تشهد منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد، من الخميس إلى الأحد، وتشمل الدوادمي وعفيف وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة.

فيما تتعرض مدينة الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج ووادي الدواسر لهطول أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، من الجمعة إلى الأحد.

وفي ما يتعلق بالمنطقة الشرقية، فإن التوقعات تُشير إلى هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد من الخميس إلى الأحد، تشمل حفر الباطن والنعيرية والخفجي.

فيما تشهد مدينة الدمام والجبيل والأحساء والقطيف والخُبر وبقيق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من الجمعة إلى الأحد.

وتوقعت «الأرصاد» هطول أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، على مدينة حائل مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة يومَي الخميس والجمعة، تشمل حائل، خاصةً على المحافظات الجنوبية منها، كما توقعت هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة من يوم الخميس إلى يوم السبت، تشمل رفحاء وعرعر.

