تنويه من السفارة السعودية بالكويت بخصوص مقابلة السفير

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة سفير المملكة، وذلك نظرًا للظروف الصحية الراهنة وانتشار فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي للسفارة السعودية على موقع «تويتر»: «تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا للقاء سمو السفير».

وأضاف: «ونظرًا للظروف الصحية الراهنة، فقد تم اعتماد آلية طلب موعد لحضور اللقاء عن طريق (رسائل الواتساب فقط) على الرقم 50851111».

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