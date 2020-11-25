خزان وقود جدة.. «أوابك» تدين جريمة الحوثيين ضد إمدادات الطاقة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمين العام لـ(أوابك) علي بن سبت، قوله: «إن المنظمة تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي».

وأعرب عن تقدير المنظمة الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

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