وقد عمل المشروع بشكل تجريبي خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تم إيقافه، وأتخذ القرار اليوم بإزالته.
وحول الأسباب التي أدت إلى إزالة مبنى السفينة الشهير، الذي يقع في طريق الملك بجدة، تواصلت «دوت الخليج» مع متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، الذي وضح أنه تم الاتفاق مع المالك على عدة اشتراطات خاصة ولم يلتزم بها. كما أنه أخلّ بالتعهدات التي أُخذت عليه، وعليه تمت عملية الإزالة.
وأثار الخبر جدلا بين المعلقين عليه في حساب الأمانة بموقع «تويتر»، الذين أكد بعضهم أنه كان يعتقد أن المشروع عبارة عن معلم حضاري، بينما أكد آخرون أنه كان يجب أن يزال المبنى منذ فترة طويلة ما دامت هناك مخالفات نظامية في عملية بنائه، مستفسرين عن الأسباب التي جعلت أمانة جدة تنتظر كل هذا الوقت لإزالته.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة لـ«دوت الخليج»: صاحب مشروع السفينة رفض تنفيذ الاشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.