2700 معدة وآلية و3 آلاف عامل تحسبا لأمطار جدة

رفعت أمانة محافظة جدة جاهزيتها استعداداً لموسم الأمطار الحالي من خلال تكثيف الجهود الميدانية ونشر فرق العمل والمُعدَّات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم تخصيص نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز بنطاق البلديات الفرعية للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع، لا سيما المواقع الحرجة منها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تتهيَّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، في حين تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج.