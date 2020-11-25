السعودية اليوم / مجلس القضاء الإداري يقر خطة تدريبية لتعليم اللغات الأجنبية لقضاة ديوان المظالم.



الرياض 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف , عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عن بُعد عبر منصة إدارة الإلكترونية، وذلك بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذ وافق المجلس على خطة البرامج التدريبية لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغات الأجنبية، إضافة إلى موافقته على ترقيات عدد من القضاة على مختلف درجات السلك القضائي.

وأضاف الدكتور الأحيدب أن المجلس وافق على مباشرة محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم لأعمالها من تاريخ 28 / 4 / 1442هـ، وتحديد اختصاصها المكاني بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة القصيم وحائل، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

ووافق المجلس على تسمية فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الربيش مساعدًا لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وتشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

كما وافق المجلس على اختيار فضيلة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أمينًا عامًا لمجلس القضاء الإداري.

فيما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

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16:54ت م

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