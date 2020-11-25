السعودية اليوم / الإمارات تسجل ٤ حالات وفاة و١٢٩٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبو ظبي 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات ١٢٩٧ حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل وفاة 4 مصابين بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 563 حالة، فيما سُجل شفاء 783 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 151,044 حالة.

//انتهى //

16:53ت م

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أبو ظبي 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسجلت الإمارات ١٢٩٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 162,662 حالة.وأفادت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل وفاة 4 مصابين بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 563 حالة، فيما سُجل شفاء 783 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 151,044 حالة.//انتهى //16:53ت م0139

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