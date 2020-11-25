

الكويت 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 78 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6313 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6117 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1068193 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134033 حالة.

// انتهى //

16:20ت م

0128



الكويت 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141217، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 871 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 78 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6313 حالة.وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6117 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1068193 فحصا.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134033 حالة.// انتهى //16:20ت م0128

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.